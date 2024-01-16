Як зросте пенсія після індексації

Відповідно до плану ПФУ, індексація має відбутися на початку березня. Показник тогорічного зростання виплат склав 19,7%. Цьогорічний, за словами нардепа Данила Гетманцева буде – 13%.

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Данило Гетманцев Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики З тих тенденцій, що спостерігалися протягом 2023 року, вже можна приблизно орієнтуватись на розмір індексації – 13%.

Розмір індексації розраховується за чітко визначеною формою. Станом на зараз вона така: до 50% інфляції у 2023 році додаємо середнє значення зростання зарплат за останні 3 роки (з 2020 до 2023 років);

Окремі значення з цієї формули уже відомі. Зокрема, у Держстаті повідомили, що 50% від тогорічної інфляції – 12,9%. Відомі також показники зростання зарплати у 2020 – 2021 та 2021 – 2022 роках. А от значення 2022 – 2023 років поки що неопубліковане.

У кого уже виросли пенсії

З 1 січня 2024 року виросли виплати громадян, які отримують мінімальну пенсію. Це сталося через зростання прожиткового мінімуму для певних категорій осіб. Тепер ці виплати складають 2 361 замість 2 093 гривень.

Також зросла мінімальна зарплата, відповідно пенсії для осіб старше 65 років, які набули повний стаж (30 років для жінок, 35 – для чоловіків) стали більшими і тепер становлять 2 840 гривень. З квітня ці виплати мають бути 3 200 гривень.

Зверніть увагу! Зростання вказаних пенсій у квітні пов'язане зі збільшенням мінімальної зарплати до 8 000 гривень.