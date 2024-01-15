На какие продукты снизилась цена

В 2023 году больше всего снизилась цена на масло, крупы и некоторые овощи. В частности гречка стала дешевле более чем в 2 раза – на 59,2%. Сейчас эта крупа стоит в среднем 30,5 гривны за килограмм.

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Цена на лук, среди всех овощей, снизилась больше всего. Стоимость этого продукта стала меньше 50,7% и сейчас составляет ориентировочно 15,1 гривны за килограмм.

Морковь стала дешевле на 48,9%. Теперь она стоит до 11,4 гривен за килограмм. Цена на растительное масло стала ниже на 15,2% и составила в среднем 59,2 гривны за литр. Яйца подешевели на 9,4% и имеют стоимость 5,6 гривны за штуку.

Какие продукты больше подорожали

Стоимость мяса и молочных продуктов значительно выросла в прошлом году. В частности, цена на говядину стала больше на 19,9% и составляет 243,6 гривны за килограмм. В свою очередь, свинина подорожала на 14,9% и теперь стоит 193,6 гривны за килограмм.

Также выросла стоимость таких продуктов в 2023 году:

молочная продукция стала дороже на 10%;

яблоки – на 35,4%;

картофель – 64,5%.

Обратите внимание! Госстат сообщил, что вследствие замедления уровня инфляции, тенденция роста потребительских цен приобрела значение 5,1%.