Инновационные решения
Внедрение инноваций в платежной системе позволит значительно улучшить эффективность и быстроту безналичных расчетов в Украине, способствуя дальнейшему развитию финансовой инфраструктуры страны.
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Во время встречи руководства Нацбанка и компании Visa, глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул важность предотвращения доступа России к платежной инфраструктуре и услугам. Он также отметил необходимость усиления борьбы с попытками обхода санкций.
Я убежден, что у Украины есть мощный потенциал в реализации инновационных проектов. И мы поощряем участников платежного рынка делиться предложениями, проявлять инициативы, способствующие цифровизации платежных услуг, безопасности платежных операций.
Участники встречи обсудили дальнейшее развитие платежного рынка и инициативы, направленные на расширение безналичных расчетов.
Планируется, что мгновенные платежи станут доступными к концу I квартала 2025 года.
Что такое мгновенные платежи
Система мгновенных платежей – система электронных розничных платежей, которые обрабатываются в режиме реального времени 24 часа в день, 365 дней в году, в которой средства мгновенно доступны для использования получателем.