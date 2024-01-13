Как изменился Индекс потребительских настроений украинцев

Известно, что в декабре 2023 года индекс потребительских настроений украинцев ухудшился. Следовательно, он уменьшился на 3,8 пункта и составляет 77,1 пункта.

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Обратите внимание! Индекс ожидаемого развития экономики за пять лет существенно уменьшился.

В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остался на уровне предыдущего месяца и составляет 122 пункта.

Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 2,2 пункта и составляет 182,1.

Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 0,3 пункта и составил 150,2 пункта.

Как рассказывают аналитики Info Sapiens, зимний период в Украине начинается с негативной динамики по всем ключевым потребительским настроениям.

Несмотря на то, что текущее положение населения Украины без существенных изменений, экономические ожидания и потребительские настроения в целом показывают негативную динамику. В наибольшей степени это касается среднесрочных экономических ожиданий (в ближайшие 5 лет) – соответствующий индекс уменьшился на 13,2 пункта,

– заявляют там.

Как определяют индекс

Определяют индекс потребительских настроений в Украине на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Также во время исследования опрашивают 1 000 человек в возрасте от 16 лет.

Важно! Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200.

Если значение равно 200 – тогда все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию.

Если Индекс 100 – части положительных и отрицательных оценок одинаковы.

Меньше 100 – в обществе преобладают негативные оценки.

Почему ожидания ухудшились

Как сообщили в НБУ, декабрь 2023 года для украинского бизнеса стал месяцем, когда ожидания по результатам деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе ухудшились.