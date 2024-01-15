Інноваційні рішення

Впровадження інновацій у платіжній системі дозволить значно поліпшити ефективність та швидкість безготівкових розрахунків в Україні, сприяючи подальшому розвитку фінансової інфраструктури країни.

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Під час зустрічі керівництва Нацбанку та компанії Visa, голова НБУ Андрій Пишний підкреслив важливість унеможливлення доступу Росії до платіжної інфраструктури та послуг. Він також наголосив на необхідності посилення боротьби зі спробами обходу санкцій.

Андрій Пишний Голова НБУ Я переконаний, що Україна має потужний потенціал у реалізації інноваційних проєктів. І ми заохочуємо учасників платіжного ринку ділитися пропозиціями, виявляти ініціативи, що сприятимуть цифровізації платіжних послуг, безпеці платіжних операцій.

Учасники зустрічі обговорили подальший розвиток платіжного ринку України та ініціативи, спрямовані на розширення безготівкових розрахунків.

Зауважте! Нині Національний банк працює над запровадженням миттєвих платежів, що мають стати основою для трансформації платіжної сфери. Також, триває робота над розвитком національної платіжної системи "Простір", яка відіграє важливу роль у національній безпеці та забезпечує обслуговування платіжних операцій в Україні.

Наразі, планується, що миттєві платежі стануть доступними до кінця І кварталу 2025 року.