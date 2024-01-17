Курс валют у банках

Станом на ранок 17 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38 гривень (-10 копійок проти 16 січня), а продаж – 38,70 гривні (-10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,62 гривні (-18 копійок), а продаж – в середньому за 42,42 гривні (-23 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,96 гривні (-36 копійок), а продаж – 38,76 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(-36 копійок), а продаж – (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,53 гривні (-41 копійка), а продаж – 42,21 гривні (+11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,46 гривні (-20 копійок), а продаж – 38,60 гривні (-19 копійок).

(-20 копійок), а продаж – (-19 копійок). Євро купують за 42 гривні (-33 копійки), а продають за 42,30 гривні (-26 копійок).

Курс долара цього тижня

Як розповіла 24 Каналу банкірка Тетяна Попович, попит на іноземну валюту за усіма канали на валютному ринку минулого тижня скоротився. Відтак, якщо на початку тижня долар продавали в межах 39,3 – 39,4 гривні за долар, то наприкінці вже за 38,75 – 38,9 гривні за долар.

Тетяна Попович Директор з ринків капіталу Sense Bank За тиждень регулятор продав на ВРУ 678 мільйонів доларів. Це є найменшим показником від другої декади грудня.

Важливо! Цього тижня, прогнозує банкірка, курс продажу готівкових доларів у банківських касах буде коливатися у діапазоні 38,5 – 38,75 гривні за долар.