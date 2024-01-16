Курс валют у банках

Станом на ранок 16 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,10 гривні (-10 копійок проти 15 січня), а продаж – 38,80 гривні (-10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,80 гривні (-10 копійок), а продаж – в середньому за 42,65 гривні (-7 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,40 гривні (-9 копійок), а продаж – 38,90 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(-9 копійок), а продаж – (+2 копійки), за даними finance.ua. Станом на 15 січня євро коливалося на рівні: купівля – 42,13 гривні (-22 копійки), а продаж – 42,93 гривні (+11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,66 гривні (-14 копійок), а продаж – 38,79 гривні (-11 копійок).

(-14 копійок), а продаж – (-11 копійок). Євро купують за 42,33 гривні (-17 копійок), а продають за 42,56 гривні (-14 копійок).

Що буде з доларом після 16 січня

У коментарі 24 Каналу банкірка Тетяна Попович пояснила, що минулого тижня відбулося помітне скорочення попиту на іноземну валюту за усіма канали на валютному ринку.

Тетяна Попович Директор з ринків капіталу Sense Bank Якщо на початку тижня американську валюту продавали в межах 39,3 – 39,4 гривні за долар, то наприкінці тижня котирування знизилися до 38,75 – 38,9 гривні за долар.

Зверніть увагу! За тиждень регулятор продав на ВРУ 678 мільйонів доларів. Це є найменшим показником від другої декади грудня.

На думку Попович, протягом цього тижня курс продажу готівкових доларів у банківських касах знаходитиметься в діапазоні 38,5 – 38,75 гривні за долар.