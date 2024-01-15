В "Нафтогазі" заявили, що це перша зима за всю історію незалежності України, яку проходимо користуючись газом власного видобутку. Ба більше, у НАК підкреслюють, що запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону.

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Чи дійсно вистачає Україні власного газу

Під час розмови з 24 Каналом експерт Святослав Павлюк пояснив, що опалювальний сезон в Україні починається в жовтні й закінчується у квітні. Натомість бюджетний рік триває від січня до грудня. Саме тому у нас завжди є розрив між купівлею і споживанням.

За словами експерта, минулі роки "Нафтогаз" подавав інформацію про запаси, видобуток та споживання. Втім, сьогодні ця інформація лише приблизна.

Святослав Павлюк Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України", експерт з питань енергоефективності Якщо говорити про баланс видобування і споживання, то теоретично, у нас споживання газу складається з трьох компонентів. Перший – це населення, ну і відповідно обігрів теплокомуненерго й бюджетні будівлі. Другий – це промисловість, а третій – енергетика.

Павлюк додає, що в попередні роки українці споживали десь до 18 мільярдів кубів газу. З цього показника близько 13 мільярдів було власного видобутку, якщо говорити про "Нафтогаз". А решту докуповували.

Після повномасштабного вторгнення споживання газу впало через скорочення населення, адже багато людей виїхало. Споживання впало десь на 30%. І в результаті, шляхом падіння споживання населення, ми вийшли в баланс,

– каже експерт.

Тобто кількість видобутку газу всередині державної компанії почала відповідати тому споживанню, який є фактично.

Зверніть увагу! Станом на жовтень 2023 року у рамках підготовки до опалювального сезону, Україна, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вже накопичила в сховищах 15,5 мільярда кубометрів газу та понад 1,2 мільйона тонн вугілля.

Як проходить опалювальний сезон

У коментарі 24 Каналу експерт Володимир Омельченко заявив, що поки опалювальний сезон проходить за планом. Втім це не стосується прифронтових територій.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова В іншій частині країни все йде більш-менш нормально, наскільки це можна зробити в теперішніх умовах. В принципі, у нас вистачає природного газу на сьогодні в підземних сховищах. Його може вистачити до кінця опалювального сезону, якщо не будуть довгі й сильні морози.

Водночас проблемою є нестача вугілля, каже Омельченко. Тому сьогодні тепловим електростанціям доводиться спалювати більше природного газу, а це економічно невигідно.

Зверніть увагу! Спалювання природного газу набагато дорожче, ніж вугілля. Це призводить до збитків компанії "Центренерго", відповідно, постачальника компанії "Нафтогаз України".

Газ у Європу: чи реально це

Святослав Павлюк зауважує, що українська енергетика має великий потенціал. Втім, чи є цей потенціал можливістю – поки неясно, адже потрібен час для реалізації.

У нас є запаси розвідані та нерозвідані, є запаси сланцевого газу. Ну, зрештою, ця вся колотнеча, котру почали росіяни на сході України у 2014 році була зумовлена тим, що на територіях, біля Краматорська, є великий поклад сланцевого газу. І почасти їхнє втручання було для того, щоб заблокувати Україні можливість видобувати цей газ,

– пояснює експерт з питань енергоефективності.

Але будь-яка нова свердловина, будь-які нові потужності, котрі з'являються, це результат довгої роботи, яка за рік не робиться:

перш за все потрібно провести сейсморозвідку,

пробурити свердловину та зробити обсадні труби,

а потім це все зацементувати,

Погоджується з Павлюком й Володимир Омельченко. Директор енергетичних програм Центру Разумкова теж вважає, що Україна в перспективі може видобувати більше газу. Разом з тим додає, що треба розібратися у тому, чому Україна почала забезпечувати себе газом саме зараз.

Видобуток виріс всього на 2% порівняно з попереднім роком. Водночас торік було значне падіння видобутку через військові дії та через пошкодження значної частини інфраструктури. Сьогодні вже сформувався тренд в Україні на динамічне зростання видобутку, але потрібно, щоб він зростав хоча б щорічно не менше, ніж на 5% впродовж 3 – 4 років,

– пояснює експерт.

Треба дійсно розуміти, що Україна забезпечена власним видобутком саме через зменшення промислового виробництва внаслідок війни, а також через велику еміграцію населення в країни Європейського Союзу.

Якщо економіка буде зростати, особливо після перемоги у війні, то для того, щоб забезпечити себе власним газом, потрібно значно підвищити його видобуток:

провести демонополізацію ринку природного газу,

удосконалити модель ринку природного газу,

відмовитися від адміністративних заходів і так званого ПСО, тобто постачальника спеціальних обов'язків для населення тощо.

Нагадуємо, що за даними "Нафтогазу" за останній рік в Україні було відкрито 86 нових свердловин. Велику продуктивність з них мають 24 свердловини – понад 100 тисяч кубічних метрів на день. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року. За день вона дає 580 тисяч кубічних метрів газу. Крім того, у грудні 2023 року компанія запустила одразу дві високодебітні свердловини на одному родовищі.