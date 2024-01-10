Відключення світла за борги

Експертка з ЖКГ Христина Ненно під час розмови з 24 Каналом розповіла, що причиною того, що Уряд прийняв рішення про скасування заборони стали два моменти:

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Станом на середину грудня 2023 року більш ніж 50 підприємств теплокомуненерго не сплатили за спожиту енергію.

Є такі громадяни, які користуючись нагодою, що їх не відключать від послуг, не сплачують тарифи.

До речі, за словами Ненно, Запорізька, Одеська та Дніпропетровська області, які інтенсивніше обстрілюються ворогом, сплачують тарифи набагато частіше, ніж, наприклад, західні області країни.

Зауважте! Відключення послуг буде не одразу. Спочатку попередження впродовж 2 місяців, а після цього можна залишитися без світла, газопостачання та водопостачання. Втім що стосуватиметься централізованого опалення й водопостачання, то тут буде набагато важче. Все через те, що в старих будинках від'єднати від опалення одну квартиру технічно неможливо.

Христина Ненно Експертка з ЖКГ На сьогодні у держави немає чим покривати витрати, немає чим ремонтувати мережі. На окупованих та тих територіях, де ведуться бойові дії, постанова на мораторій діє і надалі, але на всіх решту областей мораторій скасовується.

Чи підвищуватимуть тарифи

За словами Христини Ненно після скасування заборони, цілком ймовірно, що тарифи на світло можуть зрости.

Електроенергія для бізнесу з 1 січня 2024 року вже подорожчала. Де населення поки діють чинні тарифи,

– додає експертка.

Христина Ненно зауважує, що штучне стримування тарифів призвело до того, що зараз в Україні відбуватиметься вже не поступове підвищення. І воно істотно буде відчутне для населення. Якби підвищення відбувалося поступово, то зараз питань не виникало б.

Важливо! Тарифи, які компенсуються з державного бюджету, каже експертка, це наші з вами гроші у вигляді сплачених податків.

Ще раніше у коментарі 24 Каналу експерт Богдан Серебренніков розповів, що на ціни електрики тиснуть навіть поступове послаблення гривні та інфляційні процеси.

Богдан Серебренніков Заступник директора з досліджень, аналітичний центр DiXI Group Втім скоріш за все чергове підвищення тарифу для населення станеться вже після завершення опалювального періоду, навесні або влітку, і знову матиме частковий характер.

До речі, реальна вартість світла у грудні 2023 року становила близько 8 гривень за кіловат. Натомість українці платять на сьогодні 2,64 гривні за кіловат-годину – це було крайнє підвищення влітку 2023 року.

Прогнозується, що наступне підвищення може бути дещо меншим – "психологічна" відмітка у 4 гривні не перетнеться, а отже новий тариф може становити десь між 3 і 4 гривнями за кіловат-годину.

Деталі щодо скасування мораторію

Наприкінці грудня Кабінет міністрів України прийняв рішення про скасування заборони на припинення житлово-комунальних послуг. У постанові йдеться й про:

нарахування та стягнення "неустойки" (штрафів, пені);

стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Як заявив в ефірі телемарафон Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Андрій Герус, рішення про скасування прийняли через те, що українці почали зловживати нормами й накопичувати борги за світло.

Андрій Герус Голова Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Проблема полягала в тому, що ті люди, які можуть платити і мали б платити, особливо в такий складний період часу, не сплачували, розуміючи, що можна не сплачувати і за це нічого не буде.

Цікаво! Найбільш дисципліновані платниками є найменш забезпечені люди. Це субсидіанти, які побоювалися залишитися без субсидії за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно.