Яким буде розмір індексації

Утім, приблизний розмір індексації пенсій у 2024 році становитиме – 13%. Про це повідомила заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак у ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Дарина Марчак заступниця Міністра соціальної політики України На 2024 рік так само у нас передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Але попередньо ми очікуємо зростання приблизно на 13%.

За її словами, це захистить пенсіонерів від показників інфляції, які ми бачили у попередніх роках.

Цікаво! З 1 березня 2023 року перераховано 10,5 мільйонів пенсій, а середній розмір підвищення склав – 579,10 гривень. У підсумку, середній розмір пенсії за пів року зріс на 688,85 гривні або на 14,9% до 5311,44 гривні.

Чи відбудеться індексація у березні

Раніше Міністр соціальної політики, Оксана Жолнович, заявила , що уряд України може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги Заходу. При цьому, на базову пенсію грошей все таки вистачить.

Водночас Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України, запевнив, що пенсії та зарплати вчителям та лікарям в Україні платитимуть своєчасно, а у березні відбудеться їх індексація – як це передбачається законом.