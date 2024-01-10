Каким будет размер индексации

Впрочем, примерный размер индексации пенсий в 2024 году составит – 13%. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Дарья Марчак заместитель Министра социальной политики Украины На 2024 год также у нас предусматривается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы увидим на середину февраля. Но предварительно мы ожидаем роста примерно на 13%.

По ее словам, это защитит пенсионеров от показателей инфляции, которые мы видели в предыдущие годы.

Любопытно! С 1 марта 2023 перечислено 10,5 миллионов пенсий, а средний размер повышения составил – 579,10 гривен. В итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 гривны или на 14,9% до 5311,44 гривны.

Состоится ли индексация в марте

Ранее Министр социальной политики, Оксана Жолнович, заявила , что правительство Украины может упразднить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Западу. При этом на базовую пенсию денег все же хватит.

В то же время Денис Шмигаль, премьер-министр Украины, за уверил, что пенсии и зарплаты учителям и врачам в Украине будут платить своевременно, а в марте состоится их индексация – как это предусматривается законом.