Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что пенсии в дальнейшем будут платиться в срок.

Читайте также: Помощь украинцам во время войны: кто получит новые выплаты

Следовательно, индексация состоится в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей также будут выплачиваться вовремя.

Почему возможны задержки в выплатах

Напомним, что Юлия Свириденко, первый вице-премьер Министр Украины, заявила, что нехватка внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику к режиму выживания после того, как она продемонстрировала тенденцию восстановления в 2023 году.

Соответственно, существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов:

  • задержка заработной платы 500 тысяч государственным служащим;
  • задержка заработной платы 1,4 миллиона учителям;
  • а также льгот для 10 миллионов пенсионеров.

Что известно об индексации пенсий

Министерша Оксана Жолнович сообщила в эфире телемарафона, что мартовская индексация пенсионных выплат может быть отменена. 24 Канал.

Жолнович отмечает, что базовая пенсия будет выплачена, на это финансовый ресурс есть. К тому же следует понимать, что помощь для ВПЛ также находится под вопросом, учитывая задержку поступления средств от международных партнеров.