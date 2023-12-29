Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что пенсии в дальнейшем будут платиться в срок.
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Следовательно, индексация состоится в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей также будут выплачиваться вовремя.
Почему возможны задержки в выплатах
Напомним, что Юлия Свириденко, первый вице-премьер Министр Украины, заявила, что нехватка внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику к режиму выживания после того, как она продемонстрировала тенденцию восстановления в 2023 году.
Соответственно, существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов:
- задержка заработной платы 500 тысяч государственным служащим;
- задержка заработной платы 1,4 миллиона учителям;
- а также льгот для 10 миллионов пенсионеров.
Что известно об индексации пенсий
Министерша Оксана Жолнович сообщила в эфире телемарафона, что мартовская индексация пенсионных выплат может быть отменена. 24 Канал.
Жолнович отмечает, что базовая пенсия будет выплачена, на это финансовый ресурс есть. К тому же следует понимать, что помощь для ВПЛ также находится под вопросом, учитывая задержку поступления средств от международных партнеров.