Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что пенсии в дальнейшем будут платиться в срок.

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Следовательно, индексация состоится в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей также будут выплачиваться вовремя.

Почему возможны задержки в выплатах

Напомним, что Юлия Свириденко, первый вице-премьер Министр Украины, заявила, что нехватка внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику к режиму выживания после того, как она продемонстрировала тенденцию восстановления в 2023 году.

Соответственно, существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов:

задержка заработной платы 500 тысяч государственным служащим;

задержка заработной платы 1,4 миллиона учителям;

а также льгот для 10 миллионов пенсионеров.

Что известно об индексации пенсий

Министерша Оксана Жолнович сообщила в эфире телемарафона, что мартовская индексация пенсионных выплат может быть отменена. 24 Канал.

Обратите внимание! По ее мнению, это, вероятно, если Украина вовремя не получит международную денежную помощь.

Жолнович отмечает, что базовая пенсия будет выплачена, на это финансовый ресурс есть. К тому же следует понимать, что помощь для ВПЛ также находится под вопросом, учитывая задержку поступления средств от международных партнеров.

Заметьте! В следующем году Украина нуждается в 37 миллиардах внешней поддержки.