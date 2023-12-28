Кто получит деньги

Кабмин утвердил предоставление нового вида соцпомощи в 2024 году. В бюджете на следующий год эти расходы зафиксированы в размере 480,3 миллионов гривен.

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Средства получат сразу несколько категорий населения. Речь идет о пострадавших от российской агрессии, имеющих один из определенных видов деятельности:

государственные служащие;

работники на объектах критической инфраструктуры;

должностные лица органов местного самоуправления.

Основным требованием для предоставления средств является то, что указанные граждане имеют документальное подтверждение о полученном вреда жизни и здоровью в результате военных действий.

Какие еще решения принял Кабмин

В ходе заседания Кабмин принял ряд важных решений, в том числе и продление срока прохождения идентификации для получения пенсии. Пенсионеры должны успеть сделать это до 31 марта 2024 года.

Также была пересмотрена процедура предоставления льгот по оплате ЖКУ. Поскольку значительное количество ветеранов войны не могут самостоятельно подать необходимое заявление, это смогут сделать их родственники. Более того, будет упрощена сама система рассмотрения нуждающихся. Нововведения вступят в силу с мая 2024 года.