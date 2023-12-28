Курс валют в банках

По состоянию на утро 28 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,70 гривны (+10 копеек против 27 декабря), а продажа – 38,30 гривны (+15 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 41,50 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем за 42,20 гривны (+20 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (-27 копеек), а продажа – 38,52 гривны (+19 копеек), по данным finance.ua.

(-27 копеек), а продажа – (+19 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,40 гривны (-48 копеек), а продажа – 42,80 гривны (+41 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,20 гривны (+20 копеек), а продажа – 38,38 гривны (+28 копеек).

(+20 копеек), а продажа – (+28 копеек). Евро покупают за 42,05 гривны (+35 гривны), а продают за 42,42 гривны (+52 копейки).

Каким будет курс этой недели

По прогнозам банкирши Анны Золотько, передает 24 Канал, на этой неделе в наличном сегменте курс будет колебаться в пределах расширенного коридора 37,8 – 38,5 гривны за доллар.

Эксперт добавляет, что ослабление гривни на межбанке автоматически привело к росту стоимости иностранной валюты для населения при покупке безналичными каналами.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Это в свою очередь спровоцировало подорожание долларов и евро в наличном сегменте. Также рост курса вызвал ощутимое оживление спроса на приобретение валюты украинцами.

Следовательно, тенденции на рынке привели к заметному росту курса во всех сегментах. Речь идет о том, что официальный курс достиг пиковых отметок на уровне 37,60 гривны за доллар в четверг 21 декабря. А на наличном рынке в тот же день средняя стоимость американского доллара достигла 38,23 гривны за доллар.

В конце года из-за массированных выплат зарплат украинцам следует ожидать умеренного роста спроса на покупку иностранной валюты со стороны населения – девальвационные ожидания остаются достаточно высокими, поэтому часть свободной гривны украинцы непременно направят на покупку долларов и евро всеми доступными каналами,

– говорит Золотько.

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