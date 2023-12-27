Курс валют в банках

По состоянию на утро 27 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,60 гривны (без изменений против 26 декабря), а продажа – 38,15 гривны (-4 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 41,30 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42 гривен (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,53 гривны (-22 копейки), а продажа – 38,19 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.

(-22 копейки), а продажа – (-7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,48 гривны (+13 копейки), а продажа – 41,98 гривны (-3 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (-4 копейки), а продажа – 38,10 гривны (-5 копеек).

(-4 копейки), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 41,70 гривны (без изменений), а продают за 41,90 гривны (-5 копеек).

Спрос на валюту

Как рассказала 24 Каналу банкирша Анна Золотько, ослабление гривни на межбанке автоматически привело к росту стоимости иностранной валюты для населения при покупке безналичными каналами.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Это в свою очередь спровоцировало подорожание долларов и евро в наличном сегменте. Также рост курса вызвал ощутимое оживление спроса на приобретение валюты украинцами.

Следовательно, тенденции на рынке привели к заметного роста курса во всех сегментах.

Официальный курс достиг пиковых отметок на уровне 37,60 гривен за доллар в четверг 21 декабря.

На наличном рынке в тот же день средняя стоимость американского доллара достигла 38,23 гривны за доллар.

В то же время в последнюю неделю декабря эксперт прогнозирует разнонаправленное движение на валютном рынке.

С другой стороны, в конце года из-за массированных выплат зарплат украинцам следует ожидать умеренного роста спроса на покупку иностранной валюты со стороны населения – девальвационные ожидания остаются достаточно высокими, поэтому часть свободной гривны украинцы непременно направят на покупку долларов и евро всеми доступными каналами,

– прогнозирует Золотько.

Обратите внимание! В наличном сегменте курс на этой неделе будет колебаться в пределах расширенного коридора 37,8 – 38,5 гривен за доллар.

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