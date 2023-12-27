Курс валют у банках

Станом на ранок 27 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,60 гривні (без змін проти 26 грудня), а продаж – 38,15 гривні (-4 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,30 гривні (без змін), а продаж – в середньому за 42 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,53 гривні (-22 копійки), а продаж – 38,19 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.

(-22 копійки), а продаж – (-7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,48 гривні (+13 копійки), а продаж – 41,98 гривні (-3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38 гривень (-4 копійки), а продаж – 38,10 гривні (-5 копійок).

(-4 копійки), а продаж – (-5 копійок). Євро купують за 41,70 гривні (без змін), а продають за 41,90 гривні (-5 копійок).

Попит на валюту

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, послаблення гривні на міжбанку автоматично призвело до зростання вартості іноземної валюти для населення при купівлі безготівковими каналами.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Це своєю чергою спровокувало подорожчання доларів та євро у готівковому сегменті. Також зростання курсу викликало відчутне пожвавлення попиту на придбання валюти українцями.

Відтак тенденції на ринку призвели до помітного зростання курсу в усіх сегментах.

Офіційний курс досяг пікових позначок на рівні 37,60 гривень за долар у четвер 21 грудня.

На готівковому ринку у той же день середня вартість американського долара досягла 38,23 гривні за долар.

Водночас в останній тиждень грудня експертка прогнозує різноспрямований рух на валютному ринку.

З іншого боку, наприкінці року через масовані виплати зарплат українцям слід очікувати на помірне зростання попиту на купівлю іноземної валюти з боку населення – девальваційні очікування залишаються доволі високими, відтак частину вільної гривні українці неодмінно спрямують на купівлю доларів та євро усіма доступними каналами,

– прогнозує Золотько.

Зверніть увагу! У готівковому сегменті курс цього тижня коливатиметься в межах розширеного коридору 37,8 – 38,5 гривень за долар.

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