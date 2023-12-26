Курс валют у банках

  • Станом на ранок 26 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,60 гривні (без змін проти 22 грудня), а продаж – 38,19 гривні (-1 копійка).

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  • Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,30 гривні (+17 копійок), а продаж – в середньому за 42 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

  • В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні (-22 копійки), а продаж – 38,29 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 41,70 гривні (+43 копійки), а продаж – 42,19 гривні (-8 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38, 04 гривень (-4 копійки), а продаж – 38,15 гривні (-5 копійок).
  • Євро купують за 41,70 гривні (+10 копійок), а продають за 41,95 гривні (+5 копійок).

Яким буде курс цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько зазначила, що на безготівковому ринку протягом цього тижня слід очікувати корекції та зміцнення гривні, на її думку.

Анна Золотько

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Це має стати стримуючим чинником й для готівкового сегмента, хоча тут цілком ймовірні спроби спекулятивно налаштованих учасників зіграти на девальваційних настроях українців. Тому, на мій погляд, у готівковому сегменті курс цього тижня коливатиметься в межах розширеного коридору 37,8 – 38,5 гривень за долар.