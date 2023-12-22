Курс валют у банках

Станом на ранок 22 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,6 гривні (+10 копійок проти 21 грудня), а продаж – 38,2 гривні (+20 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,13 гривні (+38 копійок), а продаж – в середньому за 41,9 гривні (+50 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,53 гривні (-37 копійок), а продаж – 38,36 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-37 копійок), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,27 гривні (+28 копійок), а продаж – 42,27 гривні (+30 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,04 гривні (+4 копійки), а продаж – 38,2 гривні (без змін).

(+4 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують за 41,6 гривні (+10 копійок), а продають за 41,9 гривні (+15 копійок).

Чи варто купувати валюту зараз

У коментарі 24 Каналу експерт Данило Монін розповів, що у передріздвяний період купувати валюту – це правильне рішення. Все через те, що в Україні ймовірний дефолт.

Данило Монін Економіст Я не думаю, що буде великий ажіотаж на валюту. А перед Новим роком офіційний курс буде на рівні 37 гривень,

Водночас експерт Борис Кушнірук вважає, що у такий період варто відмовитися від імпульсивних дій, бо фінансова ситуація в країні нестабільна. Йдеться про зростання вартості імпортної частки й подорожчання деяких товарів.

Борис Кушнірук Економіст Зараз важко передбачити, що буде відбуватися, бо в нас ще не повністю розблокована ситуація на кордонах. З Польщею ситуація краща, зі Словаччиною та Угорщиною поки ні, адже продовжується блокада.

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