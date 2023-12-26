Курс валют в банках

По состоянию на утро 26 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,60 гривны (без изменений против 22 декабря), а продажа – 38,19 гривны (-1 копейка).

Читайте также Может быть более 40, а при других обстоятельствах – 50: чего ждать от курса доллара в 2024 году

Покупка наличного евро в среднем производится по 41,30 гривны (+17 копеек), а продажа – в среднем за 42 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны (-22 копейки), а продажа – 38,29 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.

(-22 копейки), а продажа – (-7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,70 гривны (+43 копейки), а продажа – 42,19 гривны (-8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38, 04 гривен (-4 копейки), а продажа – 38,15 гривны (-5 копеек).

(-4 копейки), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают за 41,70 гривны (+10 копеек), а продают за 41,95 гривны (+5 копеек).

Каким будет курс этой недели

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько отметила, что на безналичном рынке в течение этой недели следует ожидать коррекции и укрепления гривны, по ее мнению.