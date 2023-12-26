Курс валют в банках
- По состоянию на утро 26 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,60 гривны (без изменений против 22 декабря), а продажа – 38,19 гривны (-1 копейка).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 41,30 гривны (+17 копеек), а продажа – в среднем за 42 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны (-22 копейки), а продажа – 38,29 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,70 гривны (+43 копейки), а продажа – 42,19 гривны (-8 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38, 04 гривен (-4 копейки), а продажа – 38,15 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают за 41,70 гривны (+10 копеек), а продают за 41,95 гривны (+5 копеек).
Каким будет курс этой недели
В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько отметила, что на безналичном рынке в течение этой недели следует ожидать коррекции и укрепления гривны, по ее мнению.
Это должно стать сдерживающим фактором и для наличного сегмента, хотя вполне вероятные попытки спекулятивно настроенных участников сыграть на девальвационных настроениях украинцев. Поэтому, по моему мнению, в наличном сегменте курс этой недели будет колебаться в пределах расширенного коридора 37,8 – 38,5 гривен за доллар.