Каким будет курс в 2024 году

В комментарии 24 Каналу экономист Даниил Монин рассказал, что пока сложно говорить о том, каким будет курс доллара в новом году. Все зависит от наличия или отсутствия в нужном объеме внешнего финансирования.

Читайте также Как обесценился рубль за 2023 год и чего ждать дальше

Он добавил, что если Украина получит внешнее финансирование, то средний курс 40,7 гривны вполне реален, то есть такой, как заложен в Бюджете на 2024 год. Но экономист подчеркивает, что в таком случае государственный долг тогда увеличится со 144 до 180 миллиардов долларов и в будущем девальвация будет отложена.

вполне реален, то есть такой, как заложен в Бюджете на 2024 год. Но экономист подчеркивает, что в таком случае государственный долг тогда увеличится со 144 до 180 миллиардов долларов и в будущем девальвация будет отложена. Если же внешние игроки не дадут достаточно денег, Украине придется закрыть часть дефицита за счет собственных ресурсов. Тогда курс вполне может составить 45 – 50 гривен за доллар.

Даниил Монин Экономист Впрочем, при отрицательном торговом балансе в 37 миллиардов долларов и примерно таком и в 2024 году, – это вопрос времени, когда произойдет глубокая девальвация. Считаю, что правильно ее начинать проводить уже в 2024 году, чтобы объявить пик будущих периодов.

По состоянию на 15 декабря, по данным НБУ, официальный курс доллара составляет 36,99 гривны Примечательно, что 14 декабря валюта перевалила за 37 гривен.

В то же время эксперт Борис Кушнирук в разговоре с 24 Каналом не спешит прогнозировать курс, ведь по его словам, в условиях, когда существует огромный дефицит торгового баланса, достигающий более 30 миллиардов долларов, курс определяется фактически Нацбанком. Именно регулятор является главным продавцом валюты.

Борис Кушнирук Экономист Соответственно, каким будет курс решает только один институт – Нацбанк. И здесь мы переходим к ситуации, когда действия Нацбанка абсолютно непрогнозируемы.

Кушнирук критикует действия регулятора и добавляет, что курс, который полностью зависит от Нацбанка, должен быть предсказуемым. Это означает, что регулятор обязан дать обществу, импортерам, бизнесу четкую ориентацию.

Я предлагал, чтобы, например, ежемесячно НБУ проводил девальвацию гривны на полпроцента, или два раза в месяц. Кроме того, регулятор может уведомить об этом весь бизнес, то есть когда это будет происходить. Почему? Чтобы никто не мог заработать на этом. Потому что такая неопределенность, когда все зависит от Нацбанка, приводит к тому, что кто-то может неплохо заработать,

– отмечает эксперт.

Также, Кушнирук прогнозирует, что курс в следующем году будет расти. Все потому, что с большой вероятностью поступление помощи Украине будет значительно меньше, чем в 2023 году.

Ситуация на наличном рынке

По словам Монина, наличный рынок будет более-менее спокойным в 2024 году. Как объяснил эксперт, те, кто имеет излишки, и так покупают валюту, а те, кто не имеет, – им все равно.

А вот Борис Кушнирук говорит, что наличный доллар будет привязан к ситуации с курсом НБУ.

Кроме того, Нацбанк разрешил банкам покупать валюту на межбанке для продажи ее на наличном рынке. Он, в принципе, помог приблизить наличный рынок к безналичному,

– говорит он.

Кушнирук подчеркнул, что вся эта история может очень легко завершиться, если начнется дестабилизация с курсом, вследствие того, что ситуация не прогнозируема и не предсказуема, когда Нацбанк будет вынужден проводить девальвацию.

Стоит ли покупать валюту перед праздниками

По словам Даниила Монина, покупать валюту в текущей ситуации, когда в принципе Украина движется к дефолту – правильная тактика. Кроме того, он прогнозирует, что перед Новым годом курс будет на уровне 37 гривен.

Я не думаю, что будет большой ажиотаж на валюту. А перед Новым годом официальный курс будет на уровне 37 гривен,

– говорит господин Монин.

Господин Борис Кушнирук рассказывает о том, что в ситуациях более стабильных, коммерческие структуры закупаются перед валютой. Это для того, чтобы осуществить соответствующие импорты.

Сейчас трудно предсказать, что будет происходить, потому что у нас еще не полностью разблокирована ситуация на границах. С Польшей ситуация лучше, со Словакией и Венгрией пока нет, ведь продолжается блокада,

– говорит эксперт.

Следовательно, бизнес пока не может себе позволить прогнозировать действия наперед, а потому не будет рисковать что-то закупать в условиях праздничного ажиотажа.