Курс валют у банках

Станом на ранок 28 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,70 гривні (+10 копійок проти 27 грудня), а продаж – 38,30 гривні (+15 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,50 гривні (+20 копійок), а продаж – в середньому за 42,20 гривні (+20 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (-27 копійок), а продаж – 38,52 гривні (+19 копійок), за даними finance.ua.

(-27 копійок), а продаж – (+19 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,40 гривні (-48 копійок), а продаж – 42,80 гривні (+41 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,20 гривні (+20 копійок), а продаж – 38,38 гривні (+28 копійок).

(+20 копійок), а продаж – (+28 копійок). Євро купують за 42,05 гривні (+35 гривні), а продають за 42,42 гривні (+52 копійки).

Яким буде курс цього тижня

За прогнозами банкірки Анни Золотько, передає 24 Канал, цього тижня у готівковому сегменті курс коливатиметься в межах розширеного коридору 37,8 – 38,5 гривні за долар.

Експертка додає, що послаблення гривні на міжбанку автоматично призвело до зростання вартості іноземної валюти для населення при купівлі безготівковими каналами.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Це своєю чергою спровокувало подорожчання доларів та євро у готівковому сегменті. Також зростання курсу викликало відчутне пожвавлення попиту на придбання валюти українцями.

Відтак тенденції на ринку призвели до помітного зростання курсу в усіх сегментах. Йдеться про те, що офіційний курс досяг пікових позначок на рівні 37,60 гривні за долар у четвер 21 грудня. А на готівковому ринку у той же день середня вартість американського долара досягла 38,23 гривні за долар.

Наприкінці року через масовані виплати зарплат українцям слід очікувати на помірне зростання попиту на купівлю іноземної валюти з боку населення – девальваційні очікування залишаються доволі високими, відтак частину вільної гривні українці неодмінно спрямують на купівлю доларів та євро усіма доступними каналами,

– каже Золотько.

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