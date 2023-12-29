Під час засідання уряду, премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що пенсії надалі будуть платитися вчасно.

Читайте також: Допомога українцям під час війни: хто отримає нові виплати

Відтак, індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно.

Чому можливі затримки у виплатах

Нагадаємо, що Юлія Свириденко, перший віцепремʼєр Міністр України, заявила, що брак зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку до режиму виживання після того, як вона продемонструвала тенденцію до відновлення у 2023 році.

Відповідно, існує величезний ризик недофінансування певних соціальних секторів:

  • затримка заробітної плати 500 тисяч державним службовцям;
  • затримка зарплати 1,4 мільйона вчителям;
  • а також пільг для 10 мільйонів пенсіонерів.

Що відомо про індексацію пенсій

Міністерка Оксана Жолнович повідомила у ефірі телемарафону, що березнева індексація пенсійних виплат може бути скасована, передає 24 Канал.

Жолнович наголошує, що базова пенсія буде виплачена, на це фінансовий ресурс є. До того ж потрібно розуміти, що допомога для ВПО також знаходиться під питанням, зважаючи на затримку надходження коштів від міжнародних партнерів.