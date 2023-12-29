Під час засідання уряду, премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що пенсії надалі будуть платитися вчасно.
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Відтак, індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно.
Чому можливі затримки у виплатах
Нагадаємо, що Юлія Свириденко, перший віцепремʼєр Міністр України, заявила, що брак зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку до режиму виживання після того, як вона продемонструвала тенденцію до відновлення у 2023 році.
Відповідно, існує величезний ризик недофінансування певних соціальних секторів:
- затримка заробітної плати 500 тисяч державним службовцям;
- затримка зарплати 1,4 мільйона вчителям;
- а також пільг для 10 мільйонів пенсіонерів.
Що відомо про індексацію пенсій
Міністерка Оксана Жолнович повідомила у ефірі телемарафону, що березнева індексація пенсійних виплат може бути скасована, передає 24 Канал.
Жолнович наголошує, що базова пенсія буде виплачена, на це фінансовий ресурс є. До того ж потрібно розуміти, що допомога для ВПО також знаходиться під питанням, зважаючи на затримку надходження коштів від міжнародних партнерів.