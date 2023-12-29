Під час засідання уряду, премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що пенсії надалі будуть платитися вчасно.

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Відтак, індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно.

Чому можливі затримки у виплатах

Нагадаємо, що Юлія Свириденко, перший віцепремʼєр Міністр України, заявила, що брак зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку до режиму виживання після того, як вона продемонструвала тенденцію до відновлення у 2023 році.

Відповідно, існує величезний ризик недофінансування певних соціальних секторів:

затримка заробітної плати 500 тисяч державним службовцям;

затримка зарплати 1,4 мільйона вчителям;

а також пільг для 10 мільйонів пенсіонерів.

Що відомо про індексацію пенсій

Міністерка Оксана Жолнович повідомила у ефірі телемарафону, що березнева індексація пенсійних виплат може бути скасована, передає 24 Канал.

Зверніть увагу! На її думку, це імовірно, якщо Україна вчасно не отримає міжнародну грошову допомогу.

Жолнович наголошує, що базова пенсія буде виплачена, на це фінансовий ресурс є. До того ж потрібно розуміти, що допомога для ВПО також знаходиться під питанням, зважаючи на затримку надходження коштів від міжнародних партнерів.

Зауважте! Наступного року Україна потребує 37 мільярдів зовнішньої підтримки.