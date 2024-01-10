Як відбувається виплата пенсій в Україні
Відповідно до останніх статистичних даних, через банк виплати отримують 8,383 мільйона осіб. А через "Укрпошту" загалом 2,134 мільйона громадян.
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Найчастіше українці отримують виплати через такі банки:
- 56,1% або 4,701 мільйони пенсіонерів обрали "Приватбанк";
- 33,9% – 2,84 мільйона осіб – "Ощадбанк";
- 3,7% – 314,4 тисячі осіб – Raiffeisen Bank.
Ще 6,3% – 527,7 тисячі осіб отримують кошти у інших фіінустановах. Цікаво, що усе більше пенсіонерів надають перевагу саме банківським операціям.
За 2023 рік на рахунки пенсіонерів через банки надійшло 551,2 мільярда гривень. Цей показник зріс на 20,6%, у порівнянні з 2022 роком. Тоді через фінансові установи пенсіонери отримали 457 мільярдів гривень.
Як зміниться розмір пенсій у 2024 році
З 1 січня відбулося зростання мінімальних виплат, внаслідок підвищення прожиткового мінімуму. Тепер це значення дорівнює 2 361 гривні замість 2 093 гривень.
Пенсії інших громадян зростуть у березні. Саме тоді планується масштабна індексація усіх виплат.