Отключение света за долги

Эксперт из ЖКХ Кристина Ненно во время разговора с 24 Каналом рассказала, что причиной того, что Правительство приняло решение об отмене запрета, стали два момента:

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По состоянию на середину декабря 2023 года более 50 предприятий теплокоммунэнерго не оплатили за потребленную энергию.

Есть такие граждане, которые, пользуясь случаем, что их не отключат от услуг, не платят тарифы.

Кстати, по словам Ненно, Запорожская, Одесская и Днепропетровская области, которые интенсивно обстреливаются врагом, платят тарифы гораздо чаще, чем, например, западные области страны.

Заметьте! Отключение услуг будет не сразу. Сначала предупреждение в течение 2 месяцев, а затем можно остаться без света, газоснабжения и водоснабжения. Впрочем, что касается централизованного отопления и водоснабжения, то здесь будет гораздо труднее. Все потому, что в старых домах отсоединить от отопления одну квартиру технически невозможно.

Кристина Ненно Эксперт из ЖКХ На сегодняшний день у государства нечем покрывать расходы, нечем ремонтировать сети. На оккупированных и тех территориях, где ведутся боевые действия, постановление на мораторий действует и дальше, но на всех остальных областях мораторий отменяется.

Будут ли повышать тарифы

По словам Кристины Ненно после отмены запрета, вполне вероятно, что тарифы на свет могут вырасти.

Электроэнергия для бизнеса с 1 января 2024 уже подорожала. Где население пока действуют действующие тарифы,

– добавляет эксперт.

Кристина Ненно отмечает, что искусственное сдерживание тарифов привело к тому, что сейчас в Украине будет происходить уже не постепенное повышение. И оно будет существенно ощутимо для населения. Если бы повышение происходило постепенно, то сейчас вопросов не возникало бы.

Важно! Тарифы, которые компенсируются из государственного бюджета, говорит эксперт, это наши с вами деньги в виде уплаченных налогов.

Еще раньше в комментарии 24 Каналу эксперт Богдан Серебренников рассказал, что на цены электричества давят даже постепенное ослабление гривны и инфляционные процессы.

Богдан Серебренников Заместитель директора по исследованиям, аналитический центр DiXI Group Впрочем, скорее всего очередное повышение тарифа для населения произойдет уже после завершения отопительного периода, весной или летом, и снова будет носить частичный характер.

Кстати, реальная стоимость света в декабре 2023 составляла около 8 гривен за киловатт. Но украинцы платят на сегодня 2,64 гривны за киловатт-час – это было крайнее повышение летом 2023 года.

Прогнозируется, что следующее повышение может быть несколько меньше – "психологическая" отметка в 4 гривны не пересечется, а значит, новый тариф может составлять где-то между 3 и 4 гривнами за киловатт-час.

Подробности об отмене моратория

В конце декабря Кабинет министров Украины принял решение об отмене запрета на прекращение жилищно-коммунальных услуг. В постановлении говорится и о:

начислении и взыскании "неустойки" (штрафов, пени);

взыскания задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Как заявил в эфире телемарафон Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Андрей Герус, решение об отмене приняли из-за того, что украинцы начали злоупотреблять нормами и накапливать долги за свет.

Андрей Герус Председатель Комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет.

Любопытно! Наиболее дисциплинированными плательщиками являются наименее обеспеченные люди. Это субсидианты, которые опасались остаться без субсидии за долги, и пенсионеры, которые имеют привычку платить вовремя.