Які свердловини відкрили

Компанія "Укргазвидобування", яка є частиною "Нафтогаз" оголосила про введення у експлуатацію 2 високодебітних свердловин. Загалом в них можуть видобути близько 200 тисяч кубометрів газу на добу. Потрібно зауважити, що обидві свердловини отримують сировину з одного родовища.

Читайте також Як ПВК "Вагнер" заробляє в Африці: фінансування особистої армії Прігожина

Одна з цих свердловин була пробурена у 1975 році. Однак, з часом її вивели з експлуатації. Приичиною для цього стали технічні проблеми, пояснює тимчасово виконуючий обов'язки гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Олег Толмачев Тимчасово виконуючий обов'язки гендиректора "Укргазвидобування" Щоб відновити цю свердловину з високим дебітом, було прийнято рішення про буріння бічного стовбура та подальшого проведення кількох стадій гідророзриву пласта. Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додаткових понад 100 тисяч кубометрів блакитного палива для країни.

Бурінням свердловин займалася компанія "Укрбургаз". Необхідно розуміи, що попри складну ситуацію в країні, робота з родовищами продовжується. За час повномасштабної війни, уже було пробурено 15 нових експлуатаційних свердловин. Готуються ще декілька.

Зверніть увагу! Вперше за 10 років видобуток газу зі скважини повернеться до показника 1 мільярд кубометрів.