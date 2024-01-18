Ситуация на валютном рынке 22 – 28 января

Со временем граждане привыкли к информационной "веремии", поэтому уже со второй половины января основные показатели наличного рынка приобрели рыночные, а не спекулятивные признаки. Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что в определенный период может усилиться роль регулятора в целях снятия курсового напряжения.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Конечно, этим могли воспользоваться прежде всего обменные пункты, резко увеличившие разницу между покупкой и продажей валюты до 1 – 1,5 гривен.

Лесовой выделил такие факторы, которые будут влиять на ситуацию на валютном рынке в течение следующей недели:

Активность регулятора на межбанке: частота и размер валютных интервенций для заслуги баланса между спросом и предложением.

частота и размер валютных интервенций для заслуги баланса между спросом и предложением. Решение вопроса объемов и "ритма" международной финансовой помощи на 2024 год.

Отсутствие помех реализации экспортного потенциала через западные автомобильные границы.

Противодействие врагу на фронте.

Предотвращение вражеских ракетных и БПЛА-атак.

Как изменится курс в течение недели

Лесовой считает, что курсовые изменения в конце января останутся разновекторными: показатели будут то возрастать, то снижаться, однако без резких скачков. По мнению банкира, колебания на рынке будут выглядеть так:

разница между курсами покупки и продажи на безналичном рынке будет оставаться минимальной и не превысит 0,1 гривны;

разница между курсами межбанка и наличного рынка будет в пределах 0,5 – 1 гривны;

текущие изменения курсов валют на межбанке будут в диапазоне 0,1 – 0,2 гривны;

ежедневные курсовые изменения на наличном рынке не превысят 0,5 гривны, а разница между курсами покупки и продажи составит до 0,6 гривны.

Курсовый диапазон на наличном рынке будет формироваться с учетом межбанка и вероятнее всего не превысит 38 – 40 гривен за доллар и 40 – 43 гривны за евро. коридор ожидаемых колебаний курсов валют на межбанке будет в пределах 37,5 – 39 гривен за доллар и 40,5 – 42,5 гривны за евро,

– подчеркивает Лесовой.

Таким образом, с осторожностью можем ожидать, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке не будет иметь признаков ажиотажа. По идее, валютному рынку не грозят стремительные изменения курсов.