Ситуація на валютному ринку 22 – 28 січня

З часом громадяни призвичаїлися до інформаційної "веремії", тому вже з другої половини січня основні показники готівкового ринку набули ринкових, а не спекулятивних ознак. Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що у певний період може посилитися роль регулятора з метою зняття курсової напруги.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Звісно цим могли скористатися перш за все обмінні пункти, що різко збільшили різницю між покупкою та продажем валюти до 1 – 1,5 гривень.

Лєсовий виділив такі фактори, які впливатимуть на ситуацію на валютному ринку, протягом наступного тижня:

Активність регулятора на міжбанку: частота та обсяг валютних інтервенцій для досягнення балансу між попитом і пропозицією.

частота та обсяг валютних інтервенцій для досягнення балансу між попитом і пропозицією. Розв’язання питання обсягів та "ритму" міжнародної фінансової допомоги на 2024 рік.

Відсутність перешкод для реалізації експортного потенціалу через західні автомобільні кордони.

Протидія ворогу на фронті.

Запобігання ворожим ракетним та БПЛА-атакам.

Як зміниться курс протягом тижня

Лєсовий вважає, що курсові зміни в кінці січня будуть різновекторними: показники то зростатимуть, то знижуватимуться, однак без різких стрибків. На думку банкіра, коливання на ринку виглядатимуть так:

різниця між курсами покупки та продажу на безготівковому ринку залишатиметься мінімальною і не перевищить 0,1 гривні ;

; різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде в межах 0,5 – 1 гривні ;

; поточні зміни курсів валют на міжбанку будуть в діапазоні 0,1 – 0,2 гривні ;

; щоденні курсові зміни на готівковому ринку не перевищать 0,5 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу складе до 0,6 гривні.

Курсовий діапазон на готівковому ринку формуватиметься з огляду на міжбанк і найімовірніше не перевищить 38 – 40 гривень за долар та 40 – 43 гривні за євро. коридор очікуваних коливань курсів валют на міжбанку буде в межах 37,5 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро,

– наголошує Лєсовий

Таким чином, з певною обережністю можемо очікувати, що наступного тижня ситуація на валютному ринку не матиме ознак ажіотажу. Вірогідно, валютному ринку не загрожують стрімкі зміни курсів.