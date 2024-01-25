Курс валют у банках

Станом на ранок 25 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,60 гривні (+10 копійок проти 24 січня), а продаж – 38,20 гривні (+7 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,92 гривні (+2 копійки), а продаж – в середньому за 41,70 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,90 гривні (-5 копійок), а продаж – 38,40 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(-5 копійок), а продаж – (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,50 гривні (+20 копійок), а продаж – 42 гривні (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,18 гривні (+10 копійок), а продаж – 38,30 гривні (+10 копійок).

(+10 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують за 41,70 гривні (+20 копійок), а продають за 41,86 гривні (+16 копійок).

Курс долара цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що різниця між курсами покупки та продажу на безготівковому ринку залишатиметься мінімальною і не перевищить 0,1 гривні. А різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде в межах 0,5 – 1 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курсовий діапазон на готівковому ринку не перевищить 38 – 40 гривень за долар та 40 – 43 гривні за євро.

Лєсовий спрогнозував, що курс на готівці формуватиметься з огляду на міжбанк, тобто офіційний курс.

Щодо міжбанку, то коливання курсів валют на міжбанку мало бути в межах 37,5 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро.