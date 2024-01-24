Курс валют у банках
- Станом на ранок 24 січня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,50 гривні (-10 копійок проти 23 січня), а продаж – 38,13 гривні (-7 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,90 гривні (-10 копійок), а продаж – в середньому за 41,70 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,80 гривні (+1 копійка), а продаж – 38,35 гривні (+20 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,30 гривні (-3 копійки), а продаж – 41,85 гривні (+5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,08 гривні (+3 копійки), а продаж – 38,20 гривні (+1 копійка).
- Євро купують за 41,50 гривні (-5 копійок), а продають за 41,70 гривні (-7 копійок).
Прогноз курсу долара
Банкірка Тетяна Попович розповіла 24 Каналу, що підсилення волатильності на ринку можливе. Все через те, що ймовірно Нацбанк не буде змінювати ставку цього разу.
За прогнозами, цього тижня вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 37,8 – 38,4 гривні за долар.
Попович додає, що тенденція до зниження котирувань на міжбанку може продовжуватися. Відтак це провокуватиме чергову хвилю зниження вартості долара на готівковому ринку. Втім не виключенням є те, що після скорочення попиту долар може й зрости.