Курс валют в банках
- По состоянию на утро 24 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,50 гривны (-10 копеек против 23 января), а продажа – 38,13 гривны (-7 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 40,90 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 41,70 гривны (-5 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,80 гривны (+1 копейка), а продажа – 38,35 гривны (+20 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,30 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,85 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,08 гривны (+3 копейки), а продажа – 38,20 гривны (+1 копейка).
- Евро покупают за 41,50 гривны (-5 копеек), а продают за 41,70 гривны (-7 копеек).
Прогноз курса доллара
Банкирша Татьяна Попович рассказала 24 Каналу, что усиление волатильности на рынке возможно. Все потому, что вероятно Нацбанк не будет менять ставку на этот раз.
По прогнозам, на этой неделе стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 37,8 – 38,4 гривны за доллар.
Попович добавляет, что тенденция к понижению котировок на межбанке может продолжаться. Следовательно, это будет провоцировать очередную волну снижения стоимости доллара на наличном рынке. Впрочем, не исключением является то, что после сокращения спроса доллар может и возрасти.