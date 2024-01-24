Курс валют в банках

По состоянию на утро 24 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,50 гривны (-10 копеек против 23 января), а продажа – 38,13 гривны (-7 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,90 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 41,70 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,80 гривны (+1 копейка), а продажа – 38,35 гривны (+20 копеек), по данным finance.ua.

(+1 копейка), а продажа – (+20 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,30 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,85 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,08 гривны (+3 копейки), а продажа – 38,20 гривны (+1 копейка).

(+3 копейки), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают за 41,50 гривны (-5 копеек), а продают за 41,70 гривны (-7 копеек).

Прогноз курса доллара

Банкирша Татьяна Попович рассказала 24 Каналу, что усиление волатильности на рынке возможно. Все потому, что вероятно Нацбанк не будет менять ставку на этот раз.

Эксперт напоминает, что в итоге, недельный объем интервенций НБУ сократился до 531 миллиона долларов. Это минимальная отметка с середины ноября 2023 года.

Татьяна Попович Директор по рынку капиталов Sense Bank По прогнозам, на этой неделе стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 37,8 – 38,4 гривны за доллар.

Попович добавляет, что тенденция к понижению котировок на межбанке может продолжаться. Следовательно, это будет провоцировать очередную волну снижения стоимости доллара на наличном рынке. Впрочем, не исключением является то, что после сокращения спроса доллар может и возрасти.