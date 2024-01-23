Курс валют в банках

По состоянию на утро 23 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,60 гривны (-10 копеек против 22 января), а продажа – 38,20 гривны (-5 копеек).

Читайте также Доллар существенно "просел" в цене: что будет с валютой дальше

Покупка наличного евро в среднем производится по 41 гривну (-5 копеек), а продажа – в среднем за 41,75 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,57 гривны (-25 копеек), а продажа – 38,33 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-25 копеек), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,08 гривны (-24 копейки), а продажа – 41,89 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,05 гривны (-13 копейки), а продажа – 38,19 гривны (-11 копеек).

(-13 копейки), а продажа – (-11 копеек). Евро покупают за 41,55 гривны (-5 копеек), а продают за 41,77 гривны (-6 копеек).

Что будет с долларом на валютном рынке

В комментарии 24 Каналу банкирша Татьяна Попович рассказала, что в итоге недельный объем интервенций НБУ сократился до 531 миллиона долларов. Кстати, это минимальная отметка с середины ноября 2023 года.

Татьяна Попович Директор по рынку капиталов Sense Bank В большинстве своем участники рынка склоняются к мнению, что в этот раз регулятор не будет менять ставку, но если эти прогнозы не оправдаются, возможно усиление волатильности на рынке.

По прогнозам Попович, на этой неделе стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 37,8 – 38,4 гривны за доллар.

Обратите внимание! По ее словам, тенденция к снижению котировок на межбанке может продолжаться. Это может спровоцировать очередную волну снижения стоимости доллара на наличном рынке.

В то же время, не исключением является то, что после сокращения спроса доллар может и возрасти. К тому же не следует исключать и фактор планового пересмотра учетной ставки.