Курс валют в банках

По состоянию на утро 22 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,70 гривны (-10 копеек против 19 января), а продажа – 38,25 гривны (-15 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 41,05 гривны (-25 копеек), а продажа – в среднем за 41,80 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,03 гривны (+27 копеек), а продажа – 38,47 гривны (+18 копеек), по данным finance.ua.

(+27 копеек), а продажа – (+18 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,15 гривны (-14 копеек), а продажа – 42,03 гривны (+19 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,18 гривны (+3 копейки), а продажа – 38,30 гривны (без изменений).

(+3 копейки), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 41,60 гривны (без изменений), а продают за 41,83 гривны (-2 копейки).

От кого зависит опуститься ли курс доллара ниже

В комментарии 24 Каналу эксперт Борис Кушнирук рассказывает, что Нацбанк влияет на стоимость доллара в Украине.

Следовательно, учитывая, что в Украине сейчас огромный торговый дефицит, соответственно курс определяет НБУ своими интервенциями.