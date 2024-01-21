Основные тенденции валютного рынка

Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 каналом рассказал, что в конце января валютный рынок будет достаточно разновекторным. Показатели хоть и будут изменяться, но эти колебания не будут значительными.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курсовый диапазон на наличном рынке будет формироваться с учетом межбанка и, вероятнее всего, не превысит 38 – 40 гривен за доллар и 40 – 43 гривны за евро. Коридор ожидаемых колебаний курсов валют на межбанке будет в пределах 37,5 – 39 гривен за доллар и 40,5 – 42,5 гривны за евро.

Банкир выделил такие признаки финансового рынка в конце января:

курсовые изменения на наличном рынке не будут больше 0,5 гривен;

разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке – 0,6 гривны, на безналичном – 0,1 гривны, на межбанке – 0,1 – 0,2 гривны;

при этом разница курса на межбанке и наличном рынке не превысит 1 гривны.

Что повлияет на валютный рынок

Безусловно, большое влияние на финансовый рынок имеет ситуация на фронте и вероятные атаки врага на критическую инфраструктуру. Также нельзя отвергать фактор задержки международной помощи. Лесовой отмечает, что этот вопрос должен решиться в ближайшее время, иначе вероятно возникновение новых рисков.

Также важно налаживание экспорта и разрешение ситуации на границе. НБУ продолжает урегулирование вероятных скачков курса своевременными интервенциями.