Что будет с индексацией пенсий и дополнительными выплатами

Следовательно, с 1 февраля пенсия минимальная пенсия останется на уровне 2 361 гривны, а максимальная пенсия – 23 610 гривен.

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Однако, во второй половине февраля станет известно, каким будет размер индексации пенсионных выплат, что должно состояться уже с 1 марта 2024 года. В дополнение, с 1 апреля планируется пересмотреть и размеры выплат для работающих пенсионеров.

При этом предварительный размер индексации пенсий – достигает 13%.

Дарья Марчак Первый заместитель Министра социальной политики Украины Однако 13% – это предыдущая цифра, которую мы считали в августе, подавая проект бюджета Пенсионного фонда на 2024 год. Окончательный размер индексации будет подсчитан, когда поступят показатели размера средней заработной платы за 2023 год, который состоится во второй половине февраля. Тогда мы увидим точные данные для расчета процента индексации.

Что касается дополнительных выплат пенсионерам по достижению ими 70, 75 и 80 лет – они будут продолжаться.

Дарья Марчак Первый заместитель Министра социальной политики Украины Равно как и "дотяжки" до минимума (гарантированный минимальный, зависимый от возраста, размер пенсии). Вдобавок, в этом году мы планируем проиндексировать эту минимальную гарантию, - сказала первый замминистра.

По словам Дарьи Марчак, эта индексация защитит пенсионеров от показателей инфляции, которые мы видели в предыдущие годы.

Какой размер страхового стажа требуется для выхода на пенсию в 2024 году

А также в 2024 году для выхода на пенсию необходимо иметь такое количество страхового стажа:

в 60 лет нужно иметь 31 год страхового стажа;

в 63 года нужно иметь 21 год страхового стажа;

в 65 лет необходимо иметь 15 лет страхового стажа.

При этом, минимальный необходимый стаж – 15 лет. И если у человека не хватает трудового стажа, ему придется дождаться 65 лет для выхода на пенсию.