Що буде з індексацією пенсій та додатковими виплатами

Відтак, з 1 лютого пенсія мінімальна пенсія залишиться на рівні 2 361 гривні, а максимальна пенсія – 23 610 гривень.

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Проте, у другій половині лютого стане відомо, яким буде розмір індексації пенсійних виплат, що має відбутися вже з 1 березня 2024 року. На додаток, з 1 квітня планується переглянути і розміри виплат для працюючих пенсіонерів.

При цьому, попередній розмір індексації пенсій – сягає 13%.

Дарина Марчак Перша заступниця Міністра соціальної політики України Проте 13% - це попередня цифра, яку ми рахували в серпні, подаючи проєкт бюджету Пенсійного фонду на 2024 рік. Остаточний розмір індексації буде порахований, коли надійдуть показники розміру середньої заробітної плати за 2023 рік, що відбудеться у другій половині лютого. Тоді ми побачимо точні дані, щоб розрахувати відсоток індексації.

Що стосується додаткових виплат пенсіонерам за досягненням ними 70, 75 та 80 років – вони продовжуватимуть здійснюватися.

Дарина Марчак Перша заступниця Міністра соціальної політики України Так само як і "дотяжки" до мінімуму (гарантований мінімальний, залежний від віку, розмір пенсії). На додаток, в цьому році ми плануємо проіндексувати цю мінімальну гарантію, - сказала перший заступник міністра.

За словами Дарини Марчак, ця індексація захистить пенсіонерів від показників інфляції, які ми бачили у попередніх роках.

Який розмір страхового стажу потрібен для виходу на пенсію у 2024 році

А також у 2024 році для виходу на пенсію необхідно мати таку кількість страхового стажу:

у 60 років потрібно мати 31 рік страхового стажу;

у 63 роки потрібно мати 21 рік страхового стажу;

у 65 років потрібно мати 15 років страхового стажу.

При цьому, мінімальний необхідний стаж – 15 років. І якщо у людини не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію.