Яку допомогу надасть Японія

Торік Японія виділила для України 3,6 мільярда доларів. За словами японського заступника міністра фінансів з міжнародних питань – Масато Канда, цьогоріч Токіо продовжуватиме сприяти відновленню української економіки.

Читайте також Курс почав дорожчати: де долар за добу набрав найбільшу ціну

Сергій Марченко Міністр фінансів України У 2023 році Японія стала третім найбільшим донором фінансової допомоги Україні – близько 3,6 мільярда доларів. Я вдячний уряду Японії за стійку позицію та розуміння потреб України, а також за лідерство у підтримці України під час головування Японії у G7 у 2023 році.

Марченко та Канда провели онлайн-зустріч. Представники урядів обговорили питання подальшої співпраці Японії та України.

Під час обговорення, Канда висловив прагнення Токіо продовжувати фінансування українського держбюджету цьогоріч. Україна, своєю чергою, має виконувати свої зобов'язання за Програмою МВФ.

Зверніть увагу! Програма МВФ – механізм розширеного фінансування – має діяти протягом 4 років. Суть полягає у впровадженні Україною структурних реформ.

Яка ситуація з міжнародною допомогою

Мінфін повідомив, що протягом 2023 року Україні партнери надали 42,5 мільярди доларів. Зокрема Японія перерахувала на гранти та пільгове фінансування 2,2 мільярда доларів.

У 2024 році, відповідно до плану бюджету, потреба у зовнішньому фінансуванні зменшилась. Зараз цей показник складає 41 мільярд гривень.