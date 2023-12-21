Речь идет именно о возможности Соединенных Штатов передавать ракеты Киеву. Решение Япония должна быть принята уже 22 декабря 2023 года.

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Как решение Японии может повлиять на ситуацию в Украине

Япония рассмотрит возможность разрешения США поставлять японские ракеты Patriot в Европу и другие страны, что может косвенно помочь Украине в войне против России,

– отметили журналисты.

По их данным, Токио рассмотрит возможность обновления инструкции по экспорту оборонной продукции и может предоставить разрешение на передачу ракет японского производства Patriot, в частности, и для помощи Украине.

Хотя правительство Японии не планирует разрешать передачу оборудования странам, находящимся в состоянии войны, как Украина и Израиль. Однако это даст США больше возможностей для продолжения поставок Украине оружия американского производства.

В свою очередь старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Канчиан заявил, что ракеты Patriot используют Украина, Израиль и Тайвань. По его словам, США могли бы обеспечить эти страны снабжением, но с некоторыми сложными компромиссами позже.

Чего США ждут от Японии

Издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники написало, что нехватка ресурсов противовоздушной обороны для Украины побуждает США искать помощь в Японии.

Согласно соглашению Япония может передать зенитные ракеты типов PAC-2 и PAC-3. Ведь Токио производит такие ракеты по лицензии от американской корпорации Raytheon. Стоимость сделки не раскрывают, однако авторы издания отмечают, что говорится о минимуме 4 миллионов долларов по стоимости одной PAC-3, которую приводит CSIS.

Обратите внимание! Владимир Зеленский рассказал, что Украина получит еще несколько систем Patriot, которые будут защищать Украину зимой. Украинский лидер не назвал количество вооружения и не отметил, кто именно его предоставит.