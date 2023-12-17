Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, добавив, что, возможно, оккупанты хотят поразить системы Patriot. Однако все их попытки – неудачны.

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Следует понимать, что для людей внутри России пропагандисты должны создать определенную "картинку". Что касается массированных обстрелов, то о них предупреждали не только украинцев. Жители страны-агрессора также находились в ожидании того, что их власти начнут ракетный террор.

Сейчас внутри страны они спрашивают почему этого нет, хотя зима давно началась. Поэтому оккупанты время от времени проводят такие атаки, показательно поднимают МиГ и пытаются прорвать кольцо ПВО вокруг Киева,

– рассказал Александр Мусиенко.

Еще одна важная задача для россиян – попытаться поразить наши системы Patriot. От этого они не откажутся. Вероятно, такие попытки будут раз в несколько месяцев. Похожую комбинированную атаку мы видели в августе 2023 года, а перед тем в мае. Тогда летели "Шахеды" и крылатые ракеты.

"Сейчас мы снова увидели такую вспышку. Посмотрим, как быстро они возобновят свои попытки. Тогда можно будет сделать дальнейшие выводы", – добавил Мусиенко.

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