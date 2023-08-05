Россия обстреляла вечером 5 августа Украину крылатыми ракетами типа "Калибр". Наше Министерство обороны прокомментировало эту террористическую атаку в соцсетях.

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Что написало оборонное ведомство

Минобороны изложило сообщение на английском. Пост состоит всего из одного предложения.

В эту игру могут играть двое,

– написано в сообщении.

Это сообщение, очевидно, отсылает к "хлопкам", посетившим страну-агрессорку в эту субботу. Пока Россия терроризировала Украину, на ее территории тоже было громко.

Взрывы слышали жители Московской, Калужской и Тульской областей. Кремлевские пропагандисты традиционно объяснили "хлопки" якобы успешной работой российской ПВО.

Громкие звуки вызвали частичную панику среди местного населения, судя по видеозаписям очевидцев. Россияне распространили через интернет кадры с места событий, чем, вероятно, помогли ВСУ.

Что этому предшествовало