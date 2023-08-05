Росія обстріляла ввечері 5 серпня Україну крилатими ракетами типу "Калібр". Наше Міністерство оборони прокоментувало цю терористичну атаку в соцмережах.

До теми Росіяни обстріляли Україну з території Білорусі: яка мета

Що написало оборонне відомство

Міноборони виклало допис англійською. Він складається всього з одного речення.

У цю гру можуть грати двоє,

– написано у повідомленні.

Цей допис, вочевидь, відсилає на "бавовну", що завітала до країни-агресорки у цю суботу. Поки Росія тероризувала Україну, на її території теж було гучно.

Вибухи чули жителі Московської, Калузькою і Тульської областей. Кремлівські пропагандисти традиційно пояснили "бавовну" нібито успішною роботою російської ППО.

Гучні звуки викликали часткову паніку серед місцевого населення, судячи з відеозаписів очевидців. Росіяни поширили через інтернет кадри з місця подій, чим, ймовірно допомогли ЗСУ.

Що цьому передувало