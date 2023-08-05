Росія обстріляла ввечері 5 серпня Україну крилатими ракетами типу "Калібр". Наше Міністерство оборони прокоментувало цю терористичну атаку в соцмережах.
До теми Росіяни обстріляли Україну з території Білорусі: яка мета
Що написало оборонне відомство
Міноборони виклало допис англійською. Він складається всього з одного речення.
У цю гру можуть грати двоє,
– написано у повідомленні.
Цей допис, вочевидь, відсилає на "бавовну", що завітала до країни-агресорки у цю суботу. Поки Росія тероризувала Україну, на її території теж було гучно.
Вибухи чули жителі Московської, Калузькою і Тульської областей. Кремлівські пропагандисти традиційно пояснили "бавовну" нібито успішною роботою російської ППО.
Гучні звуки викликали часткову паніку серед місцевого населення, судячи з відеозаписів очевидців. Росіяни поширили через інтернет кадри з місця подій, чим, ймовірно допомогли ЗСУ.
Що цьому передувало
- Ввечері 5 серпня в Україні півтори години тривала повітряна тривога. Її оголосили в усіх областях, крім Одещини.
- Причиною стала комбінована ракетна атака росіян. Окупанти випустили “Калібри” з Тамбова та території Білорусі.
- На Хмельниччині, Київщині та у Запоріжжі люди чули вибухи. Пізніше голова Запорізької ОВА повідомив, що окупанти завдали удару по околицях обласному центру. Попередньо, обійшлося без загиблих та поранених.