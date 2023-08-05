У суботу ввечері, 5 серпня, коли по всій території Україн була повітряна тривога через запуск, зокрема, "Кинджалів" – на території держави окупантів було також неспокійно. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Чергова "бавовна" в Росії

Власне, близько 19:10 у ворожих телеграм-каналах почали з'являтись повідомлення про вибухи у небі над Калузькою областю.

Як пишуть пропагандисти з посиланням на місцевих, "бавовна" була гучною. Водночас не обійшлось без заяв по те, що "успішно відпрацювала ППО".

Жителі Калузької області чули вибухи: дивіться відео з російських телеграм-каналів

Уже через 10 хвилин росіяни почали писати про потужні вибухи в Тульській області. За однією інформацією, їх було 2, за іншою – 5.

Диму немає, про наслідки на землі нічого невідомо, про це повідомляють мешканці кількох районів області,

– зазначила одна з кремлівських інформаційних помийок.

Разом з тим на відео, що поширюється мережею, чути нарікання жінки, яка не розуміє що відбувається: "Щось зараз відбувається. Не розуміємо... Вибухи. Щось відбувається. П**ець".

Наслідки вибухів у Тульській області Росії: дивіться відео з ворожих телеграм-каналів

Уже о 19:42 з'явилась інформація про вибухи в місті Ступіно, що розташоване в Московській області. Як пишуть місцеві, "бавовна" була гучною та внаслідок неї у небі залишився слід.

Під Москвою також було неспокійно: дивіться відео з росЗМІ

Додамо, що 4 серпня в Удмуртії в Росії стався вибух на території Воткінського заводу. Як відомо, на цьому підприємстві окупанти виготовляють військову техніку, зокрема ракети типу "Іскандер" і "Точка-У".