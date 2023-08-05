У Хмельницькій області було гучно ввечері 5 серпня під час спричиненого Росією масового ракетного обстрілу. Про це написала Хмельницька ОВА.
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Що відомо про ситуацію на Хмельниччині
Місцева влада повідомила, що під час ракетної атаки з боку Росії в області було чутно звуки вибухів.
Чутно вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!
– наголошується у повідомленні.
Також Хмельницька ОВА зробила репост допису Повітряних сил ЗСУ. В ньому жителів області попередили про небезпеку через випущені країною-агресоркою "Кинджали".
Після цього ОВА у своєму телеграмі знову повідомила про вибухи в області. Жителів закликали не покидати укриттів та вірити в нашу ППО. Всі подробиці наразі уточнюються.
Що відомо про ракетну атаку Росії 5 серпня
- Повітряна тривога тривала півтори години. Дуже швидко "почервоніла" майже вся Україна. Виключенням стала Одеська область.
- Загарбники провели комбіновану атаку. Держава-терорист обстріляла Україну крилатими ракетами з Тамбова. Також загарбники випустили ракети по нашій країні з території Білорусі.
- За попередньою інформацією, росіяни застосували "Кинджали". Ці ракети постійно змінювали свій напрямок.
- Окрім Хмельниччини вибухи пролунали в Запорізькій області. Також гучно було на Київщині.
- Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що росіяни завдали ракетного удару по околицях обласного центру. За попередніми даними, поранених та загиблих у Запоріжжі внаслідок цієї атаки немає.
- У Запоріжжі ведеться робота на місця влучання. Фахівці ліквідовують займання. Станом на 20:00 5 серпня встановлюють наслідки руйнувань.
- Військовий експерт Ігор Романенко у розмові з 24 Каналом прокоментував черговий прояв російської агресії. На його думку, окупанти могли цілеспрямовано запускати ракети з території Білорусі, щоб втягнути цю державу у свою загарбницьку війну проти України. Такий розвиток подій був би дуже вигідним для російського диктатора Владіміра Путіна, адже це дозволяє йому діяти "під чужим прапором".