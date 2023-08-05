Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Повітряну тривогу оголосили на території всієї України.

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Росіяни запустили "Кинджали"

О 18:58 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуск "Кинджалів".

Увага – пуск "Кинжалів" з району Тамбова, РФ!

– мовиться у повідомленні.

Через 4 хвилини російські окупанти знову запустили "Кинджали". У той самий час одна з цих ракет увійшла в повітряний простір України.

"Усі – в напрямку Старокостянтинова!" – наголосили в Повітряних силах.

Пізніше "Кинджали" полетіли за такими напрямками:

19:05 – Полтавська область,

19:07 – Вінниччина,

19:15 – Вінницька, Хмельницька, Житомирська області.

"Всі цілі, "Кинджали" та балістика у напрямках Хмельницької, Вінницької областей", – повідомили о 19:20 в monitor.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

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ЗРК Patriot проти російських "Кинджалів"

Торік США та Німеччина вирішили надати Києву ЗРК Patriot, про які тривалий час просили представники України. Цієї весни перші батареї нарешті розгорнули на території нашої держави.

Уночі 4 травня окупанти під час чергової масованої атаки запустили аеробалістичну ракету "Кинджал". Кремлівська пропаганда заявляла, що її збити неможливо, однак українським силам ППО вдалося це зробити за допомогою ЗРК Patriot. Так, наші військові стали першими, хто знищив цю передову російську ракету.

У відповідь росіяни почали заявляти про нібито знищення ЗРК Patriot. Проте це виявилося лише їхньою черговою фантазією, адже система має чимало компонентів, які розміщені на певній відстані один від одного. Тому знищити батарею однією ракетою просто неможливо, навіть "аналоговнєтним" "Кинджалом".

Уночі 16 травня росіяни знову запустили "Кинджали" у напрямку Києва. Цього разу їх було 6. Усі ракети знищила українська ППО. Таким чином за місяць ЗРК Patriot ліквідував 7 найновіших російських ракет, проти яких тривалий час не було ефективного захисту.