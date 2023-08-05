Військовий експерт, генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Ігор Романенко пояснив, що курс цих ракет можна змінювати в повітрі. А також вони можуть літати на низькій висоті, долаючи українські ППО, тому виявляти та ліквідувати їх дуже складно. Про це він розповів 24 Каналу.

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Путін підіймає градус протистояння

Крім того, ворог сьогодні запускав ракети по Україні з території Білорусі. На думку Романенко, Владімір Путін у такий спосіб намагається втягнути Білорусь у бойові дії.

Йому це дуже вигідно, адже Росія може діяти під "чужим прапором". Для цього він завів в Білорусь і вагнерівців,

– наголосив військовий експерт.

Найманці з ПВК "Вагнера" на кордоні з Польщею та країнами Балтії можуть проводити розвідувально-диверсійну роботу.

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"А якщо з боку Білорусі починаються обстріли, Україна на це обов'язково відреагує. У такий спосіб Путін підіймає градус протистояння, тому що йому важливо підкреслити, що він воює не тільки з Україною, але й з країнами НАТО. Для цього він й домовився з Лукашенко про розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї", – відзначив Романенко.

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Головна мета російського диктатора, на думку військового експерта, поставити ультиматум Заходу: ми знімаємо ці питання, а ви припиняєте постачання зброї Україні.

І хоча ми бачимо, що наразі до цього не дійшло. Однак постачання з Німеччини систем IRIS-T поки немає. Було погоджено, що Україні мають надійти 110 танків Leopard 1, а ми отримали тільки 10. Та й БМП Marder теж не прийшли. І ракети Storm Shadow та SCALP-EG, які є в Німеччині, нам теж не поставляють,

– зазначив він.

Ігор Романенко зауважив, що Путін, підвищуючи рівень ескалації, бачить, як це впливає на наших союзників, й продовжує надалі використовувати ці можливості.

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