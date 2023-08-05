Военный эксперт, генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко объяснил, что курс этих ракет можно менять в воздухе. Также они могут летать на низкой высоте, преодолевая украинские ПВО, поэтому выявлять и ликвидировать их очень сложно. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Ему это очень выгодно, ведь Россия может действовать под "чужим флагом". Для этого он завел в Беларусь и вагнеровцев,
– подчеркнул военный эксперт.
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И хотя мы видим, что пока до этого не дошло. Однако поставок из Германии систем IRIS-T пока нет. Было согласовано, что Украине должно поступить 110 танков Leopard 1, а мы получили только 10. Да и БМП Marder тоже не пришли. И ракеты Storm Shadow и SCALP-EG, которые есть в Германии, нам тоже не поставляют,
– отметил он.
Больше о массированной ракетной атаке Украины
- Воздушные Силы ВСУ предупредили о воздушной опасности в стране 5 августа в 18:13. А позже сообщили, что запуск ракет произошел с территории Беларуси.
- Вскоре жителям Хмельницкой области сообщили о ракетной опасности, ведь россияне выпустили ракеты "Кинжал". После этого в области раздались взрывы.
- Также враг ударил по окрестностям Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, в результате ракетного удара началось возгорание. Спасатели работают над его ликвидацией.