Враг атаковал окрестности города. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
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Оккупанты атаковали Запорожье
Малашко рассказал, что 5 августа враг совершил очередную атаку по областному центру.
Нанесен ракетный удар по окрестностям города. Специалисты работают на месте попадания над ликвидацией возгорания. Информация о пострадавших не поступала,
– отметил глава ОВА.
Он добавил, что по состоянию на 19.53 последствия разрушений еще устанавливаются.