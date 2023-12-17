Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, додавши, що, можливо, окупанти хочуть вразити системи Patriot. Однак наразі всі їхні спроби – невдалі.

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Треба розуміти, що для людей всередині Росії пропагандисти мають створити певну "картинку". Щодо масованих обстрілів, то про них попереджали не лише українців. Жителі країни-агресорки також були в очікуванні того, що їхня влада почне ракетний терор.

Зараз всередині країни вони запитують, чому цього немає, хоча зима давно почалася. Тому окупанти час від часу проводять такі атаки, показово підіймають МіГ і намагаються прорвати кільце ППО навколо Києва,

– розповів Олександр Мусієнко.

Ще одне важливе завдання для росіян – спробувати вразити наші системи Patriot. Від цього вони не відмовляться. Ймовірно, такі спроби будуть раз у кілька місяців. Схожу комбіновану атаку ми бачили в серпні 2023 року, а перед тим у травні. Тоді також летіли "Шахеди" й крилаті ракети.

"Зараз ми знову побачили такий спалах. Подивимось, як швидко вони поновлять свої спроби. Тоді можна буде зробити подальші висновки", – додав Мусієнко.

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