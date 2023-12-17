Росіяни у ніч проти 17 грудня запустили БпЛА з кількох напрямків. Вибухи лунали у різних областях України.

До теми Ворог атакував Україну ударними дронами та ракетами: цілився по Одещині та Хмельниччині

Моторошні наслідки нічної атаки в Одеській області

Повітряна тривога через нічну атаку тривала понад 5 годин. Традиційно, окупанти спрямували частину своїх ударних БпЛА у напрямку Одеської області. Хоч сили та засоби ППО відпрацювали влучно, втім збиті "Шахеди" також завдають руйнувань.

Так, в Одеській області один з дронів-камікадзе впав на приватний будинок і вибухнув. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи. Виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

На жаль, на місці інциденту виявили тіло загиблого чоловіка.

Наслідки падіння збитого "Шахеда" в Одеській області – більше у галереї

Як уточнили в Силах оборони, у межах Херсонської області сили та засоби ППО збили 7 "Шахедів", ще 9 дронів-камікадзе ліквідували над Одеською областю.

Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону також додала, що окупанти почали атакувати дронами не лише тилові регіони України, а й прифронтову Херсонщину. Вона наголосила, що активна бойова робота велася саме там. Окрім того, Гуменюк наголосила, що росіяни запускають "Шахеди" таким чином, щоб їхні маршрути пролягали через цивільну інфраструктуру.

Унаслідок падіння одного зі збитих безпілотників стався вибух у житловому будинку. Це вкотре говорить про те, що ворог спрямовує свої БпЛА таким чином, щоб їхня траєкторія пролягала над житловими кварталами,

– заявила Гуменюк.

Вона також повідомила, що потужною вибуховою хвилею було пошкоджено кілька будинків, які розташовані поряд з місцем падіння збитого "Шахеда".

Як відпрацювала вночі ППО

У Повітряних силах повідомили, що ворог уночі 17 грудня атакував кількома видами озброєння. Так, росіяни запустили:

крилату авіаційну ракету Х-59,

крилату ракету "Іскандер-К",

20 ударних БпЛА типу "Шахед".

Ракета типу "Іскандер-К" не досягла своєї цілі, а всі інші повітряні цілі були успішно ліквідовані силами та засобами ППО.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей,

– мовиться у повідомленні Повітряних сил.