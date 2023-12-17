Через ворожу атаку тривога у ніч на 17 грудня тривала кілька годин. Традиційно, більшу частину БпЛА ворог спрямував на Одеську та Хмельницькі області.

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Влучна робота українських захисників

У ніч на 17 грудня 2023 року ворог атакував Україну кількома видами озброєння. Зокрема, окупанти запустили крилату ракету "Іскандер-К", але вона не досягла своєї цілі. Також Росія намагалася завдати удару керованою авіаційною ракетою Х-59, яку українські захисники успішно ліквідували. Як уточнили у Повітряних силах, ворог запускав ракети з територій тимчасово окупованого Криму та Херсонської області.

Окрім того, окупанти запустили 20 ударних безпілотників типу "Shahed". Традиційно, росіяни здійснювали пуски з території мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї. Сили та засоби ППО успішно відпрацювали та знищили усі дрони, якими Росія намагалася атакувати.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 20 "Шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета "Іскандер-К" – не досягла своєї цілі. Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей,

– відзвітували у Повітряних силах.

