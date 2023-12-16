Як правило, окупанти починають запускати дрони-камікадзе з вечора. Через великий запас ходу, безпілотники можуть намотувати круги, а не одразу заходити на ціль. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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У Повітряних Силах розповіли про тактику маневру "Шахедів"

Юрій Ігнат зазначив, що запускають "Шахеди", як правило, хвилями, вони розлітаються і маневрують. Він відзначив, що запас ходу в них великий. Це двигуни внутрішнього згоряння.

Той маршрут, який проклали їм оператори на місці пуску, той й залишається в "пам'яті". Вони таким чином намотують круги, можуть кружляти довкола області, не тільки по прямій, а потім вже заходити на ціль,

– розповів речник Повітряних Сил.

Він зазначив, що пуски починаються, як правило, з вечора та тривають до пізньої ночі, доки українські захисники не знищать останній ворожий "Шахед".

В чому причина довшої тривоги

Ігнат зауважив, що час атак не дуже відрізняється. "Шахеди" завжди літали довго.

За його словами, раніше їх пускали з Херсонської області, перші пуски, коли Сили оборони ще не вигнали ворога на лівий берег Дніпра. Після цього вони перейшли в Крим.

Тривалість польоту стає більшою, швидкість "Шахеда" середня 150 км/год й тому так відбувається,

– резюмував Ігнат.

Крім цього, речник Повітряних сил припустив, що раніше ворог запускав "Шахеди" більше по прямій. Станом на сьогодні ж окупанти ставлять перед собою дещо інші цілі:

знайти слабкі місця;

виявити місця, де знищили БпЛА, врахувати інформацію й запустити подальші групи безпілотників;

навантажити українську протиповітряну оборону.

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